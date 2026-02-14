SnowMan宮舘涼太（32）がテレビ朝日ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（4月4日スタート、土曜後11・00）で連続ドラマに初主演する。アラフォー編集者とアンドロイドのSFラブコメ。ヒロイン（臼田あさ美）の子孫が400年後から送り込んだ高性能アンドロイドを演じる。「歩く時の手の伸ばし具合や足を踏み出す角度など所作には気をつけています。アンドロイドは角を曲がる時どうするのかな…とか、日々考えています」と