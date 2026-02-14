大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で初の綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）が13日、東京都江東区の同部屋で稽古を行い、四股、すり足などの基礎運動などで調整した。40キロの重りを持ってスクワットもこなし「全てもう一回り（体を）強く大きくしないといけない」。今月はジムに通い、大阪入り後に相撲を取る稽古を再開する意向だ。この日の夜には都内にプレオープンしたウクライナ伝統料理店「DO