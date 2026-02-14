他人のたばこの煙を吸い込む受動喫煙の害は、誰もが認識しているはずだ。だが、身近な飲食店などではいまだにそのリスクが残っている。踏み込んだ対策を検討したい。大勢が集まる場での受動喫煙の防止は、かつては努力義務にとどまっていたが、２０２０年に全面施行された改正健康増進法で対策が強化された。具体的には、病院や学校、行政機関については原則として敷地内での喫煙を禁じた。ただ、屋外での喫煙所設置を認めた