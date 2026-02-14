家庭の事情で合流が遅れていた西武のネビンが14日から合流する。周囲の強度が上がってきた中での合流だが、西口監督は「練習は向こう（米国）でもやってくれているので。ほっといてもネビンはやってくれる」と調整を一任。昨季は137試合で打率・277、21本塁打、63打点で、一塁のベストナインとゴールデングラブ賞に輝いた。指揮官は「去年ぐらいの働きをしてくれれば」と期待した。