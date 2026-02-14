参院議員はいつまで立憲民主党と公明党に分かれているのか。地方組織は合流しないのか。中道改革連合の先行きは不透明なままだ。新代表はまず、党の将来像を明確に示す必要がある。中道改革の代表選で、立民元幹事長の小川淳也氏が、同じく立民出身の階猛氏を破り、新代表に選ばれた。任期は来年３月末まで約１年だという。先月の衆院解散直前に結党した中道改革には、代表選の規定がなかった。衆院選惨敗の責任を取って野