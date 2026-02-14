【世界の星】シドニー・クロスビー３８カナダ・アイスホッケー男子アイスホッケー男子は２０１４年ソチ大会以来、３大会ぶりに世界最高峰の北米アイスホッケーリーグ（ＮＨＬ）の所属選手が出場する。ハイレベルな争いを勝ち抜いたチームが五輪の栄冠を勝ち取る。米国とともに優勝候補に挙げられているのが競技の盛んなカナダだ。ＦＷシドニー・クロスビーは、地元開催だった１０年バンクーバー大会では決勝の米国戦で劇的