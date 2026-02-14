J2新潟は15日に敵地で徳島と対戦する。プロ2年目で初の開幕スタメンを勝ち取ったMF笠井佳祐（23）は、惜しみなくハードワークを徹底して攻守で勝負を決める局面に関わる。試合後のサポーターと勝利を喜び合う時間を手に入れるため、自慢の運動量でチームの開幕2連勝に貢献する。初の開幕スタメンを果たしても、決して満足はしていない。より成長への意欲が増した。笠井は「課題の方が多い。修正、改善してもっと成長したい」と