過去10年で傾向を探る。☆前走レース阪神JF組【2・2・3・14】が中心。特に1〜3着馬は【2・2・0・2】と抜群の成績を誇る。1勝クラス組は【3・2・1・33】。新馬組【1・3・1・20】、未勝利組【2・0・1・18】は一枚落ちる。☆前走着順1着は【7・4・3・52】、2着は【2・4・1・7】で前走連対馬が断然。6〜9着は連対1回、10着以下は連対がなく凡走した馬は軽視が妥当か。☆生産者ノーザンファームが【10・6・8・23】と圧倒