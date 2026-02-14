速度超過や車間距離不保持の交通違反の取り締まり方法に疑義が生じたとして、神奈川県警が約２７００件の違反を取り消すことがわかった。このうち交通反則切符などの虚偽記載が確認された数件について、県警は、第２交通機動隊員として作成に関わった巡査部長ら数人を虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、近く横浜地検に書類送検する。違反点数の取り消しや、３０００万円超とみられる交通反則金の返還手続きも進める。交通違反