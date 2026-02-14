新潟アルビレックスBBは14日からホームで埼玉との2連戦に臨む。ルーキーSFのポーグ健（23）はプロ初スタメンが濃厚。12連勝中で上位の3位につける強敵を相手に、若きシューターが大暴れする。埼玉を想定した練習では、常に主力でプレーしているポーグは「チャンスだと思う」と目を輝かせる。初の先発出場を目指し、連日の居残りシュート練習でもシュートの感覚を高めており「相手も強いし、気合が入っている。緊張よりも楽しみ