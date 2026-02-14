神奈川県警による交通違反の取り締まりを巡り、約２７００件に疑義が生じる事態となった。第２交通機動隊の小隊内で、隊員の巡査部長を中心に不適切な取り締まりが繰り返されていたとみられ、小隊ぐるみで虚偽の実況見分調書が作成された疑いもある。発覚のきっかけは、取り締まりの対象者からの県警への問い合わせだった。（日下翔己、北川穂高）「距離の記載がおかしいのではないか」――。捜査関係者によると、２０２４年夏