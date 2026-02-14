高市首相が１２日に片山財務相や財務省幹部と首相官邸で面会した際、消費税減税の実現に向けた検討を加速するよう指示していたことが１３日、わかった。超党派の「国民会議」で６月にも財源確保のメドをつけ、秋の臨時国会で関連法案を成立させることを視野に入れている。複数の政府高官が明らかにした。首相は１２日、片山氏らと所得税減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」導入と、それまでのつなぎ措置となる消費税