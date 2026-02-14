テレビ朝日「トリック」シリーズのミラクル三井や、現代劇の“女形”で知られる、俳優篠井英介（ささい・えいすけ、67）が、舞台「欲望という名の電車」の女主人公ブランチを19年ぶりに演じる。3月12〜22日に東京芸術劇場シアターイースト、4月4、5日に大坂・近鉄アート館で上演される。篠井に聞いてみた。◇◇◇テレビ朝日系「トリック」シリーズのミラクル三井、TBS「下町ロケット」の敵役と、個性的な演技が印象的な篠井。