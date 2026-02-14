阪神・藤川球児監督（４５）が１３日、日本野球機構（ＮＰＢ）の榊原定征コミッショナー（８２）のキャンプ訪問を受け、練習の強度とチームの強さに太鼓判を押された。同コミッショナーは「阪神タイガースの緊迫感と緊張感が非常に強い」と印象を語り、藤川監督とも「時間を取っていただき、いろんな話を聞かせていただいて興味深かった」と振り返った。メイングラウンドで藤川監督と談笑するなどし、練習風景を見守った同コミ