春季キャンプを前に、パイレーツの「残り物課題」が浮き彫りになっている。最大の穴は三塁だ。守備で評価されるジャレッド・トリオロ内野手（２８）を据える案はあっても、打線の厚みという意味で決定打にはどうしても欠ける。そんな?穴?を米老舗誌「スポーツ・イラストレイテッド」の電子版「ＯＮＳＩ」がクローズアップし、波紋を広げている。発端は地元ラジオ番組「９３．７ＴｈｅＦａｎ」の名物司会者アンドリュー・