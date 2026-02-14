フリーアナウンサー・宮根誠司（６２）が司会を務める日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（平日午後１時５５分）が、９月末で放送終了となることが決まった。今月１２日放送で、宮根は「９月末をもちまして、ミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告。同番組は大阪・読売テレビの制作で２００６年７月に関西ローカルとして放送開始。翌０７年に全国ネットになると、宮根の軽快なトークと巧みな番組さばきで、