ミラノ・コルティナ五輪連日熱戦が繰り広げられているミラノ・コルティナ五輪の選手村で、異例の事態が起きている。大会組織委員会が用意した1万個のコンドームが、開幕からわずか3日で品切れになった。安全な性交渉の促進と性病予防を目的に無料で配布されていたが、予想を上回る需要により在庫が消滅。利用を希望する選手からは落胆の声が上がっている。英紙「デイリー・メール」は「冬季五輪の選手村で、わずか3日でコンド