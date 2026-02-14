巨人の新外国人スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝が１３日、スポーツ報知の単独インタビューに応じた。来日１年目の昨季、初登板から５連勝を飾るなど日本野球に適応した右腕は新「ビジターキラー」襲名に意欲。開幕ローテーション候補の一人として期待のかかる新戦力が１４年ぶり日本一奪回の力になる。（取材・構成＝堀内啓太）余裕を感じる笑顔で那覇空港へと降り立った。ハワードにとって日本で２度目の春季キ