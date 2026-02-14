ＳｎｏｗＭａｎの宮舘涼太（３２）が、４月４日スタートのテレビ朝日系連続ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜・１１時）で連ドラ初主演を務め、イケメンアンドロイド役を演じることが１３日、分かった。ヒロイン役で臼田あさ美（４１）が共演する。アラフォー漫画編集者・くるみ（臼田）と、未来からきた人型ロボット（宮舘）のＳＦラブコメ。宮舘は優雅なたたずまいと巧みなバラエティーセンスで“舘様”の愛