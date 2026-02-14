斎藤元彦・兵庫県知事らのパワハラなどを告発した、元県民局長の男性（2024年7月死亡）の公用パソコンにあったプライベート情報が漏えいした問題で、 兵庫県警は13日、地方公務員法（守秘義務）違反容疑で、元総務部長を書類送検した。兵庫県警本部（神戸市中央区）県が設置した第三者委員会が昨年（2025年）5月、「総務部長が漏えいした」と認定する報告書を公表。この報告書では元総務部長が2024年4月、県議3人に男性のプラ