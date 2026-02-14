侍ジャパンのロッキーズ・菅野智之投手（３６）が、３月８日の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）１次ラウンド（Ｒ）第３戦・オーストラリア戦（東京Ｄ）で先発することが１２日（日本時間１３日）、濃厚となった。チーム最年長の右腕は、１４日に始まる宮崎強化合宿にもメジャーリーガー一番乗りで参加し、万全の調整で大会へ向かう意向。この日は新天地のユニホームを身にまとい、米アリゾナ州スコッツデール