オリックス・西川龍馬外野手（３１）がペースを上げてきた。２５年７月に痛めた左足首の状態を考慮し、宮崎キャンプは初日から原則、別メニュー調整。１４日からの第４クールに向けて「次からは入ると思います」と全体練習への合流を見据えた。守備、走塁はまだ万全ではないが、室内で打ち込みを行うなど順調。「（状態は）７、８割ぐらいですね。足の確認をしながら。良くなっているし、少しでも良くできるようにしていきたい