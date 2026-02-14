オリックス・九里亜蓮投手（３４）が１３日、宮崎キャンプの休日返上で練習した。１５日にライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）初登板を予定しており、室内で佐藤一と入念にキャッチボール。「とりあえず真っすぐしか投げないので。真っすぐをゾーンにしっかり投げた中で、打者がどう感じるかを聞いてみたいのが一番。また次の実戦に向けて、何か見つけることができればいいかなと思います」と明確な狙いを明かした。キャンプ初