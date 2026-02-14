中日・石伊雄太捕手（２５）が１３日、正捕手獲得へ“コミュ力アップ”を誓った。１１日の練習試合・ＤｅＮＡ戦（宜野湾）では、５回までに７失点とリードに苦戦した。「自分の考えを押せず、逃げの配球になってしまった」と反省。今後は投手陣と積極的なコミュニケーションを図り、課題克服を目指す。練習試合の前には、大野バッテリーコーチから「自分の考えでリードすること」を助言されながら、遠慮が出てしまった。食事で