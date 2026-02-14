阪神・百崎蒼生内野手と中川勇斗捕手が１３日、１４日のバレンタインデーを前に報道陣からチョコを贈られた。ジャイアントポッキーの束を手に、ハートの風船に囲まれたツーショットを披露した。高卒３年目で、ブレイクが期待されている百崎は「小学生の頃もらった初の本命チョコがクッキーで、それをランドセルに入れて持って帰っていたら友達に乗っかられてクッキーが割れたことが思い出」とほろ苦いエピソードを語った。１