オリックス・森友哉捕手（３０）が１３日、正捕手奪回へ猛アピールを約束した。体調不良から１２日に練習復帰し、この日も休日返上で打撃練習。定位置を争うライバルの若月は侍ジャパンで不在となるが「僕からすればチャンスなので。『今年いいな』と思ってもらえるように、やらんとアカンなという感じです」と言葉に力を込めた。西武からＦＡ移籍３年目だった２５年は負傷にも苦しみ、５０試合で自己最少の１本塁打、１４打点