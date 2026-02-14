ＷＢＣ日本代表の阪神・坂本誠志郎捕手（３２）が１３日、沖縄・宜野座キャンプを打ち上げ、１４日から侍の強化合宿が行われる宮崎に移動した。合宿中にチームのアドバイザーを務める米パドレス・ダルビッシュへの“弟子入り”を志願。「ＷＢＣの経験もあるし、メジャーでずっと投げている方。分からないことや気になることは積極的に、経験がある方に聞けるのはすごく大きい」と目を輝かせた。過去にダルビッシュから称賛され