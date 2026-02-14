オリックスが、新外国人のショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝に「ロングベッド」を手配していたことが１３日、分かった。メジャー史上最長身２１３センチ右腕の眠りをサポートするため、宮崎キャンプ前に延長用のベンチを購入。既製のベッドでは足がはみ出てしまう。自在に高さ調節ができ、クッション性のある素材で体全体が収まる工夫をこらした。ジェリーの「長さ」は前例がなかった。１月中旬に獲得が決まり