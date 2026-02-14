ＷＢＣ日本代表のオリックス・若月健矢捕手が、激励のため１４日からの宮崎合宿を訪れる松井秀喜さんと対面を熱望した。２５年は打率２割７分２厘と課題だった打撃が向上し、自己最多タイの６本塁打も記録。芯で打った時の飛距離には目を見張るものがあり「子どもの頃から見ている選手。楽しみです。ゴジラさんとはいろんな話をしてみたい。（ヤンキースで）ジャッジのコーチだったんですよね？そういう話とかもしたい」と目を