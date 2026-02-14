◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、３大会連続出場の戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルに輝いた。予選２位で通過し、この日の決勝では最高得点をマーク。同種目の日本勢では、２２年北京五輪の平野歩夢に続き、２大会連続２人目の五輪王者が誕生した。１回目から９１・００点の高得点をマークし、２位に