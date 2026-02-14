◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点で金メダルに輝いた。スコット・ジェームズ（豪州）が９３・５０点の銀メダル、山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が９２・００点で銅メダルを獲得した。戸塚は表彰台にあがって金メダルを首にさげると、目頭をおさえて感極まった。