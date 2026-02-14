◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、初出場の１９歳・山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）が銅メダルをつかんだ。１１日の予選から堂々の滑りで３位で通過し、この日の決勝でも１回目と３回目で９２・００点の高得点をマーク。同種目の日本勢は、４大会連続の表彰台となった。最終戦までもつれた１枚の五輪切
