俳優の浜辺美波とSnow Manの目黒蓮がW主演する映画『ほどなく、お別れです』が6日に公開され、週末観客動員ランキングにて初週1位を獲得。（2月6日〜2月8日 興行通信社調べ）公開から7日間（2月6日〜2月12日）で観客動員86万436人、興行収入11億7646万円を突破した。このほど未解禁映像を含む公開後プロモーション映像が解禁した。【集合ショット】華やか…！花柄ドレスで登場した浜辺美波＆西垣匠ら遺族の希望に沿って故人に