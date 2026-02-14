9人組グループ・Snow Manの宮舘涼太が、4月4日スタートのテレビ朝日系オシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』（毎週土曜後11：00）で連続ドラマ初主演を務めることが発表された。演じるのは“400年後の未来からやって来たイケメンアンドロイド”で、ヒロインは臼田あさ美が務める。【画像】アンドロイドっぽい…！『ターミネーターと恋しちゃったら』ロゴとあるマンションの一室。家具も何もない真っ暗闇の中で