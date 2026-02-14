Snow Man宮舘涼太（32）が、テレビ朝日系「ターミネーターと恋しちゃったら」（4月4日スタート、土曜午後11時）で、連続ドラマ初主演することが13日、分かった。SFラブコメディーで、400年後の未来からやって来たアンドロイドを演じる。ヒロインは臼田あさ美（41）。宮舘は、連ドラ初主演に「グループ業とドラマ業を一緒にやることの重みを感じています」と気を引き締め、Snow Manメンバーに触れ「みんな『楽しみにしている』と言