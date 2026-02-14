◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第8日スノーボード男子ハーフパイプ決勝（2026年2月13日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ハーフパイプ（HP）決勝が行われ、3大会連続出場の21年世界選手権覇者・戸塚優斗（24＝ヨネックス）が95.00点で金メダルを獲得した。11日の予選はトリプルコーク（TC）1440を決めて2位通過。決勝2回目でトリプルコーク（TC）1440のコンボ（2連続）を成功させ、ハイレベルとなった決勝でも