◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子決勝が行われ、２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）がメダル獲得を逃した。予選５位で通過し、この日の決勝は１回目で９０・００点をマークし、３位につけた。２回目も９０・００点、３回目も９１・００点とトリプルコンボを決めて高得点を３本そ