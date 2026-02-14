タレントの平愛梨（41）が14日、自身のインスタグラムを更新。4人の息子たちから大絶賛のパジャマ姿を披露した。平は「ドラミちゃんのモコモコパジャマ」とし、「おやすみ前ドラミちゃんのパジャマを着用するとカオス達が『ママかわいぃー』と肌触りの良いモコモコパジャマにスリスリしてきた」とつづり「お洋服にドラミちゃんがたくさん」のジェラートピケのパジャマを着た写真を投稿。また「カメラを固定して撮影してたら