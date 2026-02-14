ギニア出身のタレント、オスマン・サンコン（76）が13日放送のフジテレビ系「あの金どこいった？」（後9・00）に出演。ブレークした頃と現在の収入などを明かした。サンコンは85年に「笑っていいとも」出演をきっかけにタレントとして大ブレーク。当時を振り返り「バラエティー1回出て80〜100万円」とし、年収は3億円、当時稼いだ総額は30億円と明かした。だが、そのお金は「残っていないです」とサンコン。「1日2〜300万円