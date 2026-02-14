男子フリーを観戦する中田璃士（右）＝ミラノ（共同）昨季の世界ジュニア選手権覇者で17歳の中田璃士（TOKIOインカラミ）が13日、家族でフィギュアスケートの男子フリーに観戦に訪れた。2030年冬季五輪出場を目指す次代のホープは「4年後、ここに立つイメージはできた」と目を輝かせた。3月上旬の世界ジュニア選手権に向け、10日のSPとフリーの間にはミラノ市内のアイスリンクで練習を重ねてきた。2連覇を狙うジュニア最後の舞