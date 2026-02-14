◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝が行われ、２０２２年北京五輪金メダルの平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）はメダル獲得を逃した。２回目にフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）の大技を決めて８６・５０点の高得点をマークも、１回目と３回目は無念の転倒。７位で４大会連続の表彰台には届かなか