◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１３日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１３日＝富張萌黄】男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２２位から出た三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）は１７０・１１点、合計２４６・８８点だった。冒頭の４回転ループを成功させた。２日前までは思うように決まらなかったが、１２日に佐藤駿を教える日下匡力コーチが大きなアシストをして