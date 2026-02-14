◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）男子決勝は２回目が終わり、１回目に９１・００点で２位だった戸塚優斗（ヨネックス）が９５・００点でトップに浮上。１回目でトップの９２・００点だった山田琉聖（専門学校ＪＷＳＣ）は、転倒があり、３位に後退した。２大会連続出場の平野流佳（るか、ＩＮＰＥＸ）は１回目と同じく９０・００点で４位。１回目で転倒のあっ