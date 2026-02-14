大相撲春場所（3月8日初日、エディオンアリーナ大阪）で初の綱獲りに挑むウクライナ出身の大関・安青錦（21＝安治川部屋）が13日、東京都江東区にプレオープンしたウクライナ伝統料理店「DOMIVKAUkrainianSoulTokyo」に足を運んだ。14日に開店予定で、すでに50件以上の予約が入っているという。この日は、じゃがいも入りヴァレーニキやオニオンブレッド＆自家製スプレッド、ニシンのフォルシュマックなどが振る舞われた