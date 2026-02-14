ボートレース下関の「ミッドナイトボートレース下関10th 西京波者結成16周年記念」は13日の4日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、きょう14日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。低調機をうまく仕上げた松村が今年初Vをつかむ。準優で山田理の攻めを受け止めたようにインから逃げるには十分な仕上がり。8月30日〜9月2日の前回に続く当地3回目の優勝は目前だ。節イチパワーの山田理が対抗。優出メンバーの中でも気配は