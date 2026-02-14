【11R】A級決勝は混戦相場。連勝で勝ち上がったのは梅沢忠秀のみ。その準決4Rは初日特選を快勝した松本京太が突っ張る中、梅沢が巻き返す流れ。梅沢は3番手の外で止まったかに見えたが、持ち味の強地脚を発揮し直線外を伸び返した。父は師匠でもある梅沢謙芝（57期＝引退）。濃いめのヒゲは父にソックリ。特班後、A級Vはないが脚力は決勝メンバーに入っても全く遜色はない。ここらで…の予感。「悔いを残さないよう、しっか