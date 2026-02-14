静岡競輪の開設73周年記念G3「たちあおい賞争奪戦」は13日の2日目6〜12Rで二次予選が行われ、きょう14日の10〜12Rで争われる準決勝戦メンバーが決まった。注目は11Rだ。ライン構成は杉浦―吉田―恩田の関東勢、野口―菅原―福田の南関勢、浅井―川口の中部勢に小林が続く3分戦になる。積極的に出るのは杉浦か野口だが、近況で上回る杉浦が最終的に巻き返しそうだ。その展開なら番手吉田の勝機。混戦なら浅井の一発。＜1＞杉