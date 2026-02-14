ドジャース・大谷翔平投手（３１）がバッテリー組キャンプ初日だった１３日（日本時間１４日）、アリゾナ州グレンデールの球団施設でキャンプインした。練習終了後に大谷は取材に対応。二刀流でフル回転することが期待されていた３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では投手としては登板せず、打者に専念することになった。大谷は「色々話しながらという感じですね。チームの意向もありますし、僕の感