「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・決勝」（１３日、リヴィーニョ・スノーパーク）初出場の山田琉聖（１９）＝専門学校ＪＷＳＣ＝が１回目、９２・００で１位。３大会連続出場の戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が９１・００で２位、２大会連続出場の平野流佳（２３）＝ＩＮＰＥＸ＝が９０・００で３位につけた。４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ