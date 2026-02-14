◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１３日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１３日＝宮下京香】男子決勝２回目が行われ、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８６・５０点をマークした。１回目は転倒して２７・５０点だったが、２回目はフロントサイド・ダブルコーク１６２０（４回転半）を成功させ、高得点を挙げた。平野歩は今年１月のＷ杯で転倒し、右